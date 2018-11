Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

André Geraldes sem medidas de coação pode voltar a trabalhar no futebol

Arguido há seis meses no processo Cashball, o ex-team manager do Sporting ainda não tem acusação deduzida.

Por Henrique Machado | 06:00

André Geraldes, ex-team manager do Sporting, é a partir deste domingo livre para decidir o seu futuro profissional depois de terem sido extintas as medidas de coação a que estava sujeito no processo Cashball, em que está indiciado por corrupção desportiva. Estava, até este sábado, impedido de manter contactos com intervenientes do meio desportivo, mas o Ministério Público do Porto, onde corre o processo, não deduziu a acusação em seis meses e deixou rebentar o prazo das medidas de coação.



Já em setembro a juíza de instrução tinha confirmado que o dirigente desportivo não estava suspenso de funções. Mas mantinha a proibição de contactos, o que o impedia de trabalhar. Agora, o CM sabe que André Geraldes tem propostas em carteira de clubes na Arábia Saudita, Itália, Espanha e Portugal.



Fora de hipótese está, para já, um regresso ao Sporting – clube com o qual rescindiu nos últimos meses, depois de se ter visto envolvido num alegado escândalo de corrupção. O caso aconteceu há 6 meses e levou à sua detenção –, denunciado por Paulo Silva, empresário que diz ter sido mandatado por dois intermediários, ligados a Geraldes, para corromper árbitros e jogadores adversários do Sporting. Paulo Silva, no entanto, diz que nunca teve contacto com Geraldes, só lhe referiram que "o chefe" seria ele.



Quanto aos alegados intermediários, negam ter dado dinheiro a Paulo Silva para subornos, com ou sem conhecimento de Geraldes. Este tinha 60 mil euros num cofre, na SAD, que justificou como sendo de bilhetes. A investigação revela fragilidades por falta de provas, apurou o CM. E arrisca arquivamento no que diz respeito a Geraldes.