Treinador criticou a decisão de Tiago Martins em assinalar penálti sobre João Félix, no lance que deu o empate ao Benfica.

21:19

André Villas-Boas criticou a decisão de Tiago Martins em assinalar penálti sobre João Félix, no lance que deu o empate ao Benfica diante do Sp. Braga."Ridículo", disparou o treinador no Instagram, colocando uma imagem do lance entre o avançado encarnado e Ricardo Esgaio, em que o árbitro apitou castigo máximo.