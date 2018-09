Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aniversário do FC Porto celebrado com frango

Dragões sofreram para derrotar o Tondela, mas acabaram por festejar com uma ementa económica.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O FC Porto celebrou esta sexta-feira o seu 125º aniversário com uma vitória sobre o Tondela, mas não houve ‘futebol champanhe’ e a ementa foi à base de... frango.



Não houve caviar. A equipa de Sérgio Conceição, que deixou Danilo na bancada e deu a titularidade a Sérgio Oliveira, mostrou dificuldades para bater o Tondela e ascender ao primeiro lugar da Liga, ainda que à condição (Sp. Braga joga domingo).



Os dragões em dia de festa conseguiram celebrar no minuto 85. Cláudio Ramos que estava a ser o melhor jogador em campo não segurou um remate fácil de Brahimi e o regressado Soares fez o golo da vitória. Um triunfo sofrido, que acaba por deixar os portistas com um ponto de vantagem sobre o Benfica, antes de visita ao Estádio da Luz no domingo, dia 7.



O FC Porto entrou bem na partida. Agitou e criou perigo, mas Cláudio Ramos mostrou-se intransponível. Primeiro numa bomba de Brahimi, depois num lance individual de Marega e até aos cabeceamentos de Felipe e Militão. O domínio portista foi sempre evidente e nunca esteve em causa. O Tondela mostrou-se uma equipa bem organizada, solidária e com um objetivo claro, o de adiar ao máximo o golo portista, que podia ter chegado ao cair do pano da primeira parte, quando o cabeceamento de Sérgio Oliveira bateu no poste.



Na etapa complementar, manteve-se o domínio portista, mas os nervos foram toldando os movimentos da equipa. E não foi por acaso que o golo acabou por chegar por um recém-entrado. O Dragão acabou mais um aniversário em festa e vira baterias para a ‘Champions’, onde recebe o Galatasaray (quarta-feira). Antes de ir ao Estádio da Luz com uma vantagem de um ponto.



Regresso de Soares

Soares é um avançado de eleição. Fez o seu primeiro jogo do campeonato, após uma lesão na Supertaça. Não se notou o longo tempo de paragem. Entrou confiante, sem hesitações e fez um golo precioso.



A nódoa de Cláudio Ramos

Cláudio Ramos negou o golo a Marega e a Brahimi. Estava a ser o melhor jogador em campo, quando no melhor pano caiu a nódoa. Largou uma bola fácil num remate de Brahimi. Soares não perdoou.



Sem influência

Luís Godinho teve uma arbitragem tranquila. Sem lances de difícil ajuizamento, cumpriu o regulamento no capítulo disciplinar. Apenas ficam dúvidas numa falta à entrada da área sobre Herrera.



Conceição ataca pseudo-adeptos

O golo apareceu ao 85’ mas podia ter aparecido mais cedo. O Tondela é uma equipa muito difícil. Se querem espetáculo vão ao Coliseu. Os pseudo-adeptos que vão ao Coliseu e ao Sá da Bandeira", disse Conceição.



Otávio foi o operário de uma vitória saída do banco

Casillas – Um mero espectador. Limitou-se a repor a bola em jogo.

Maxi Pereira – A garra habitual e boas combinações com Otávio.

Felipe – Sem trabalho a defender, foi um perigo na área do Tondela.

Militão – Tal como Felipe tentou explorar os lances ofensivos. Um cabeceamento para defesa de Cláudio Ramos.

Alex Telles – Uma bomba de livre direto rente ao poste.

Sérgio Oliveira – Recuperou a titularidade. Um cabeceamento ao poste.

Herrera – Segurou o meio- –campo e marcou o ritmo da equipa.

Brahimi – Dois remates à baliza. No segundo, Cláudio Ramos não agarrou e Soares fez o golo da vitória.

Aboubakar – Chegou atrasado a um cruzamento fácil. Andou desencontrado com o jogo e saiu lesionado.

Marega – Viu Cláudio Ramos negar-lhe um golo na primeira parte.

Corona – Entrou bem no jogo, alterando a dinâmica da equipa. Um quebra cabeças.

Soares– Era preciso golo e mostrou-se oportuno. Revelou técnica e oportunismo ao aproveitar a única falha de Cláudio Ramos.

Hernâni– É ele que passa a bola para Brahimi rematar no lance do golo.



Otávio

Um trabalhador incansável. primeiro no flanco direito, depois no centro. Foi o mais inconformado e conseguiu catapultar a equipa para a frente.