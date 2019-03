Antigo secretário de Estado chama "javardo" a Sérgio Conceição

Francisco Seixas da Costa fez comentário no Twitter no âmbito do Sp. Braga-FC Porto (2-3).

12:14

Sérgio Conceição até parece não ser um mau treinador! Mas é - sejamos claros! - um javardo. Não vale a pena estar com eufemismos. E os adeptos do FCP que se revêm no seu estilo são isso mesmo - uns javardos. Como o são os adeptos do (meu) Sporting que gostam do Bruno de Carvalho — F. Seixas da Costa (@seixasdacosta) 31 de março de 2019

Francisco Seixas da Costa, diplomata português aposentado e antigo secretário de Estado, chamou "javardo" a Sérgio Conceição, num comentário feito sábado no Twitter no âmbito do Sp. Braga-FC Porto (2-3).No mesmo tweet, o professor universitário visa também adeptos dos dragões e até do Sporting."Sérgio Conceição até parece não ser um mau treinador! Mas é - sejamos claros! - um javardo. Não vale a pena estar com eufemismos. E os adeptos do FCP que se revêm no seu estilo são isso mesmo - uns javardos. Como o são os adeptos do (meu) Sporting que gostam do Bruno de Carvalho", escreveu o professor universitário.Francisco Seixas da Costa acrescentou ainda: "Foi um belo dia! Naturalmente que, como sportinguista, prefiro que o Porto ganhe o campeonato (não gosto do termo Liga). Mas, ao afirmar uma evidência - que o Sérgio Conceição é uma figura que, em educação, está na cave das Antas - recebi uma batelada de insultos. Lá bloqueei..."