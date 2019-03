Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Campeão FC Porto passa exame no Minho

FC Porto obrigado a recuperar de duas desvantagens, numa vitória importantíssima. Bracarense Claudemir cometeu dois penáltis.

O FC Porto passou um dificílimo teste no terreno do Sp. Braga, depois de ter estado a perder em duas ocasiões e de ter beneficiado de duas grandes penalidades, cometidas pelo ‘infeliz’ Claudemir. Um triunfo que mantém o FC Porto colado ao Benfica na liderança do campeonato.



Não foi um jogo bem jogado, com muitas ocasiões. Foi antes um encontro emotivo, com golos, erros, penáltis e indecisão no marcador até ao final.



O Sp. Braga entrou bem com uma pressão alta que surpreendeu o campeão. E, num lance em que a bola foi ganha rapidamente, a equipa de Abel Ferreira chegou à vantagem através de Wilson Eduardo, com muitas culpas para Casillas, que podia e devia ter feito melhor.



A partir daí só deu FC Porto. Mesmo sem o habitual futebol objetivo, os portistas conseguiram empurrar a adversário para a sua defesa. O empate acabou por chegar, de forma justa, num lance aéreo. Felipe desviou e Soares cabeceou para o 1-1.



Depois do intervalo o filme repetiu-se. Os dragões falharam na defesa e Murilo fez o mais fácil. Novamente, os campeões nacionais subiram linhas e apertaram os minhotos. Telles avisou num grande remate para grande defesa de Tiago Sá.



Até que Claudemir entrou em ação. O médio brasileiro fez duas grandes penalidades (convertidas por Telles e Soares) que deram a cambalhota, justa, no marcador.