O Comité Olímpico Internacional anunciou, esta quarta-feira, que Brisbane, na Austrália, foi a cidade escolhida para acolher os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2032.

A decisão foi votada esta quarta-feira pelos membros do Comité Olímpico Internacional, em Tóquio. O presidente do comité, Thomas Bach, anunciou o anfitrião da edição 138 dos JO no Hotel Okura, na cidade onde vão decorrer os Jogos Olímpicos'2020.

