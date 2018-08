Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avançado Pedro é desejo de Conceição para o FC Porto

Brasileiro surge como alternativa ao lesionado Soares e à indefinição de Marega. Jovem de 21 anos é cobiçado.

Por Mário Morgado Ribeiro | 01:30

Pedro Guilherme é um dos alvos do FC Porto para a frente de ataque. O avançado, de 21 anos, do Fluminense está bem referenciado pelos responsáveis dos dragões e pode reforçar o plantel.



O jogador brasileiro surge como alternativa ao lesionado Soares - vai parar dois a três meses com uma rutura num dos tendões do adutor esquerdo - e à incerteza quanto à continuidade de Moussa Marega no emblema azul e branco.



O site El Desmarque, de Espanha, adianta que o FC Porto está na corrida por Pedro Guilherme, também cobiçado pelo Sevilha, Lyon e Borussia Dormund. Já o portal Goal revela que os sevilhanos terão feito uma proposta de sete milhões de euros pelo jovem jogador e ainda incluíam no negócio o médio Ganso. Pedro Guilherme é um avançado tecnicamente evoluído e tem boa capacidade de remate com os dois pés, embora seja destro.



A contratação de um avançado é prioritária e Sérgio Conceição exigiu à SAD o reforço da frente de ataque. O técnico dos dragões conta apenas com Aboubakar e André Pereira. Em último caso, Conceição pode recorrer ao espanhol Adrián López ou a Marius, contratado aos camaroneses do Cotonsport. Mas nenhum deles parece convencer o técnico. O treinador do FC Porto quer escolhas de primeira linha para atacar o bicampeonato e corresponder aos objetivos propostos pela direção para a nova época.



Herrera quer fazer mais... feridas

"Se tiver de fazer uma ferida por cada taça que conquistarmos... tudo bem", disse esta quarta-feira Herrera na cerimónia de entrega da Supertaça no museu do clube. O médio ficou a sangrar da cabeça no jogo realizado no último sábado, após lance dividido.



Militão foi praxado

O defesa Militão já treinou esta quarta-feira sob as ordens de Sérgio Conceição. O reforço do FC Porto foi praxado pelos companheiros antes do início da sessão que decorreu no Olival, durante a manhã.