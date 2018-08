Jogador não escondeu felicidade por chegar aos dragões.

23:49

Éder Militão, que esta terça-feira assinou pelo FC Porto, não escondeu a felicidade por chegar aos dragões, salientando a mentalidade vencedora do clube azul e branco."É uma emoção muito grande estar a realizar o sonho de jogar na Europa, ainda por cima no FC Porto, uma equipa grande e que já conquistou muitos títulos. Estou num clube vencedor", referiu o jogador, em declarações reproduzidas no site oficial do clube, segundo avança o Record