Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bale diz estar melhor sem Cristiano Ronaldo no Real Madrid

Galês assume que está “mais relaxado” sem o português.

Por Ricardo Miguel Costa | 09:00

A mudança de Cristiano Ronaldo para a Juventus tem gerado vários comentários de ex-companheiros no Real Madrid.



Desta vez foi Gareth Bale, em entrevista ao jornal britânico ‘Daily Mail’, que se pronunciou sobre a nova forma de jogar do Real Madrid sem o craque português.



"Obviamente que é um pouco diferente do que quando tínhamos a jogar connosco Ronaldo, um jogador tão bom. Talvez me sinta um pouco mais relaxado. Agora existe mais uma equipa a trabalhar como uma unidade e não em torno de um único jogador".



No entanto, os comentários não têm afetado o craque português, que se estreou a marcar pela Juventus no domingo, frente ao Sassuolo (dois golos). Ronaldo prepara-se para fazer a estreia na Liga dos Campeões pela Juventus (amanhã), numa difícil deslocação ao terreno do Valência, de Gonçalo Guedes.



A motivação é grande, até porque esta é uma das competições favoritas de CR7 (cinco troféus conquistados). De momento, leva 120 golos e é o melhor marcador da competição.



O português vai querer estrear-se a marcar pelos ‘bianconeros’, agora na liga milionária.



PORMENORES

Último golo na Champions

O último golo de Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões, curiosamente, foi frente à...Juventus, num pontapé de bicicleta, em Turim.



A um troféu de Gento

Existe apenas um jogador que conquistou o troféu da liga milionária mais vezes do que CR7. Francisco Gento, do Real Madrid, venceu a Taça dos Campeões Europeus por seis vezes.