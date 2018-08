Redes sociais não perdoam após Real Madrid perder sem Ronaldo

Clube espanhol foi derrotado pelo Atlético de Madrid que venceu a Supertaça Europeia.

00:28

Real Madrid with Cristiano Ronaldo



Vs



Real Madrid without Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/KtMAXKlPuo — Pheelz (@iPheelz_) 15 de agosto de 2018

La vida sin Cristiano Ronaldo es dura vamos sentir mucho su vacío pic.twitter.com/6RQuFZdmct — Armando Bale 2.0 ? (@RmdBale14) 15 de agosto de 2018

El más peligroso del Madrid ha sido Cristiano Ronaldo. Siuuuuuuuuu. pic.twitter.com/jYxb1qxfNQ — DARTH VADER (@DarthVader_73) 15 de agosto de 2018

Real Madrid C.F. sin Cristiano Ronaldo y Zidane...



pic.twitter.com/w0W5R13zWs — Goal España (@GoalEspana) 15 de agosto de 2018

O Real Madrid perdeu esta quarta-feira à noite a Supertaça Europeia, naquele que foi o primeiro jogo oficial do clube espanhol sem Cristiano Ronaldo, e as redes sociais não perdoaram.No Twitter, por exemplo, são muitas as pessoas que ironizam com o que aconteceu, com a criação de vários 'memes'.