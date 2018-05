Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bas Dost sobre a agressão: "Isto é um drama para todos, estou vazio"

Holandês sofreu ferimentos na cabeça e teve de levar seis pontos após ser agredido por adeptos.

15.05.18

Bas Dost reagiu esta terça-feira à agressão de que ele e os restantes companheiros do plantel, bem como a equipa técnica, foram alvo esta terça-feira na Academia Sporting, em Alcochete.



"Não tenho palavras. Não estava à espera desta situação. Foi uma situação angustiante e estamos todos chocados", sublinhou o avançado, em declarações ao portal de notícias holandês 'AD'.



"Isto é um drama para todos. Estou vazio", acrescentou Dost.



O jogador conta que a invasão dos adeptos encapuzados apanhou todos de surpresa e o holandês foi um dos primeiros a ser agredidos. Não percebeu que objeto foi usado contra si, mas acha que foi atingido com um cinto. E acrescenta que foi um segurança do Sporting que impediu que as agressões continuassem.



O avançado holandês teve que ser suturado com seis pontos na cabeça e também ficou magoado nas pernas. Não deverá jogar no Jamor para a final da Taça e a sua continuidade em Alvalade está em risco.