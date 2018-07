Benfica abriu as portas do estágio no St George's Park

Assim foi o dia-a-dia das águias no estágio em Inglaterra.

O Sport Lisboa e Benfica esteve no centro de estágio em St. George's Park, Inglaterra, de 15 a 20 de Julho e abriu as portas do centro de treinos aos jornalistas.



A equipa encarnada começa o dia bem cedo. O capitão Luisão é um dos primeiros a chegar ao balneário, por volta das 7h30 da manhã. O restante plantel chega a 'conta-gotas' até às 10h00.



Também Luís Filipe Vieira acompanha os eleitos de Rui Vitória durante as várias sessões de trabalho.



Durante cerca de meia hora os jogadores vão ao ginásio onde iniciam os exercícios de recuperação. Este trabalho de ginásio passa pela recuperação e gestão de esforço.



Os jogadores são acompanhados por vários técnicos de treino especifico mas também por outros especialistas na área nutricional.



"Temos dado o nosso melhor a cada treino"

Gedson Fernandes, jovem de 19 anos que chegou esta época à primeira equipa do Benfica, aponta para a conquista de todos os troféus em que o clube está envolvido.



"O plantel tem estado bem, temos trabalhado da melhor maneira, temos dado o nosso melhor a cada treino", assume o jovem que procura conseguir um lugar no 11 de Rui Vitória.



Dois treinos por dia

O estágio das águias em Inglaterra tem contado com dois treinos por dia. O primeiro acontece logo após os trabalhos no ginásio.



Às 10h30 da manhã os jogadores já estão no relvado para iniciar os treinos com bola que são filmados na totalidade através das várias câmaras espalhadas pelo campo.



"Temos um objetivo em comum: a reconquista"

"Têm nos dado as melhores dicas possíveis, temos um objetivo em comum: "a reconquista". Queremos ganhar tudo o que houver para ganhar", assume Gedson.



João Félix, a sombra de Jonas

Um dos jovens que chega à equipa principal esta temporada é João Félix, uma das maiores promessas do Seixal. Aos 18 anos o rapaz natural de Viseu, é a sombra de Jonas. No relvado e no ginásio Félix está sempre muito perto do goleador brasileiro.



É visto como o sucessor natural do melhor marcador da época passada, isto caso nenhum tubarão apresente uma proposta irrecusável a Luís Filipe Vieira.





Telemóveis ficam longe da zona de refeição

Os telemóveis não entram na zona de refeições e todos os dispositivos eletrónicos são colocados numa mesa perto da entrada e durante a hora de almoço. Apenas o convívio entre jogadores e equipa técnica é permitido.



O presidente Luís Filipe Vieira e toda a equipa técnica juntam-se à mesa com o plantel encarnado.



O segundo treino acontece durante a tarde, depois do almoço. A equipa volta a subir ao relvado para mais uma hora de treino com bola.



Em cada estágio o Sport Lisboa e Benfica envia vários técnicos, dias antes da chegada dos jogadores, para assegurar que tudo está como pediu.