Benfica divulga comunicado sobre "emails falsos e arguido verdadeiro"

Encarnados dizem que mails divulgados no blog 'Mercado de Benfica' são falsos.

17:09

O Benfica divulgou esta quinta-feira um comunicado negando a veracidade dos emails "divulgados pela notícia do site da revista Sábado , com base em alegados emails publicados no blogue clandestino 'Mercado de Benfica'": "são falsos no conteúdo e nos endereços referidos", pode ler-se no site oficial dos encarnados.As águias referem que irão avançar com os "competentes procedimentos regulatórios e judiciais, nos locais próprios e no momento certo" e apontam ainda a Francisco J. Marques."No dia em que se ficou a conhecer publicamente a constituição como arguido do diretor de comunicação do FCP no âmbito da queixa apresentada pelo SLB contra o crime de violação e divulgação ilícita de alegada correspondência privada do nosso clube, estas desesperadas tentativas de lançar emails falsos e notícias falsas só demonstram que a justiça está a fazer o seu caminho e a seu tempo a produção de conteúdos falsos será devidamente responsabilizada e punida".