Emails revelam que Adão Mendes pedia prendas para árbitros

Era do endereço "benficanorte@sapo.pt" que chegavam a Luís Filipe Vieira muitas informações e pedidos para dar prendas aos árbitros que iam arbitrar o SLB.

13:52

São quase 20 emails que, entre Janeiro e Maio de 2013, chegaram à caixa de email do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, com um remetente mascarado através de um nome fictício "benficanorte@sapo.pt". Nos vários documentos enviados, há informações sobre os bastidores do futebol e sugestões para prendas aos árbitros. Muitos dos textos, porém, foram remetidos num ficheiro "word", sendo que as propriedades dos documentos revelam o autor: Adão Mendes, antigo árbitro da Associação de Futebol de Braga, e já referido no chamado caso do emails.



Por exemplo, a 28 de Março de 2013, dois dias antes de um jogo Benfica-Rio Ave, recebeu um email com várias sugestões: "Peço ainda que à parte e num "embrulho" cuidadoso,seja entregue ao 4º árbitro, Carlos Reis,SEM QUE OS OUTROS VEJAM,Uma camisola e um livro, com uma dedicatória sua, dedicada ao pai dele". Isto porque, segundo o remetente, o tal Carlos Reis "que é observador com funções suspensas por incompatibilidade (o filho é árbitro) mas que é técnico do C.A. da AFP e é um nosso amigo a conviver no meio das feras, mas que nos tem apoiado antes e agora", é avançado pela revista Sábado.