Benfica ataca Gabriel Appelt e Renato Sanches

Médios são as prioridades do clube da Luz para ocupar a posição 8.

Por António Martins Pereira | 08:42

Luís Filipe Vieira continua empenhado em reforçar o plantel com um médio-centro e, ao que o CM apurou, há dois jogadores no topo das preferências do presidente do clube da Luz: Gabriel Appelt e Renato Sanches.



Gabriel, médio de 24 anos do Leganés (Espanha), é um jogador seguido atentamente pelos responsáveis das águias, que já terão avançado com 7 milhões de euros para a contratação.



Porém, o CM sabe que para trazer o brasileiro para a Luz é preciso subir a parada. A Real Sociedad já terá feito uma oferta a rondar os 12 milhões, pelo que os encarnados deverão reformular a proposta, aproximando-se dos valores colocados na mesa pelo clube basco.



Como se percebe, as negociações não serão fáceis, mas o Benfica deverá continuar a insistir na contratação de um jogador para o ocupar a posição 8.



Apesar de Pizzi, Krovinovic e Gedson ocuparem esse lugar, a equipa técnica considera que é preciso juntar um outro elemento com características ‘box-to-box’ ao plantel.



Renato Sanches encaixa nesse perfil e Vieira mantém as esperanças de conseguir consumar o regresso. Falta saber a decisão de Nico Kovac, técnico do Bayern, em relação ao médio que pode voltar por empréstimo.



Águia dá 5-0 ao Swindon

O Benfica venceu o Swindon Town, do 4º escalão de Inglaterra, por 5-0, num jogo particular. Cervi, Conti, Salvio, Grimaldo e Pizzi (penálti) marcaram os golos. Rúben Dias, Salvio, Zivkovic e Samaris fizeram o primeiro jogo na pré-época.