Benfica confirma buscas e pede audiência à PGR

Águias garantem "total disponibilidade em colaborar com a justiça" e manifestam confiança em Paulo Gonçalves.

11:39

O Benfica emitiu esta terça-feira um comunicado em que confirma as buscas às suas instalações, mostrando "total disponibilidade em colaborar com as autoridades no integral apuramento da verdade".



No comunicado, o clube também declara o seu apoio a Paulo Gonçalves, detido esta manhã no âmbito da operação 'e-toupeira'.



"A Sport Lisboa e Benfica SAD manifesta a sua confiança e convicção de que o Dr. Paulo Gonçalves terá oportunidade, no âmbito do processo judicial, de provar a legalidade dos seus procedimentos", é dito.



Na missiva, é também dito que a SAD benfiquista vai pedir uma audiência à procuradora-geral da República "com caráter de urgência", pelas "reiteradas e constantes violações do segredo de justiça sobre os processo que envolvem o clube".