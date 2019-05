Benfica é 26.º clube mais valioso do Mundo

O Benfica ocupa a 26.ª posição no "ranking" de clubes de futebol mais valiosos do mundo elaborado pela consultora KPMG. O Real Madrid lidera a lista, tendo destronado o Manchester United. O clube da Luz apresenta um valor de mercado de 333 milhões de euros, mais 1% do que no ano anterior.Já o Real Madrid é valorizado em 3.224 milhões de euros, quase dez vezes mais do que as "águias". Os "merengues", que terminaram a Liga espanhola na terceira posição aumentaram o valor em 10% e ultrapassaram o Manchester United, sexto classificado da "Premier League". Os "red devils" valem 3.207 milhões de euros, tendo registado uma quebra de 1%.Na terceira posição surge o Bayern Munique, com 2.696 milhões de euros, seguido do Barcelona (2.676 milhões) e Manchester City (2.460 milhões).Ainda no top 10 figuram Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham e Juventus.Os clubes ingleses dominam a lista, com nove emblemas no top 32. Espanha e Itália contam com seis clubes cada, enquanto a Alemanha e a França têm três emblemas cada no "ranking". A Turquia inclui dois clubes na listagem e Portugal, Holanda e Escócia têm um representante cada.É preciso recuar a 2016 para Portugal contar com dois representantes no "top 32". Nesse ano, o Benfica ocupava o 21.º lugar, com uma avaliação de 285 milhões de euros, e o FC Porto encontrava-se no 28.º posto, com um valor de 188 milhões.Em 2017 o Benfica já era o único emblema português e tinha caído para o 23.º lugar, apesar de ter aumentado o valor em 19%, para 340 milhões de euros.No ano seguinte, as "águias" desceram para a 26.ª posição, com uma avaliação de 328 milhões de euros.