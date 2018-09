Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica recorre da condenação da FIFA relativamente a Bilal

Clube foi condenado a pagar três milhões de euros ao futebolista.

17:47

O Benfica confirmou que foi notificiado da decisão da FIFA que condena o clube da Luz ao pagamento de mais de três milhões de euros a Bilal e anunciou que avança com o recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) de Lausanne.



Comunicado



"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa ter recebido no dia de hoje a decisão proferida pela Dispute Resolution Chamber (Câmara de Resolução de Disputas) da FIFA no processo que envolve o despedimento com invocação de justa causa do seu ex-atleta Bilal Ould-Chikh. Por não se conformar com a decisão proferida, requereu de imediato os fundamentos da mesma com vista a interpor recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) de Lausanne.



A SL Benfica – Futebol, SAD mantém a convicção de que o despedimento do referido atleta se justificou face ao comportamento desportivo e social deveras censurável e, como tal, é legalmente sustentável, não deixando, por isso, de reclamar a devida indemnização junto do Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne."