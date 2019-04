Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica também pede reunião "com carácter de urgência" ao Conselho de Arbitragem

FC Porto tinha feito o mesmo pedido ao início da tarde.

18:33

O Benfica anunciou esta segunda-feira que, à imagem do FC Porto, vai pedir "com caráter de urgência" uma reunião ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, órgão liderado por Fontelas Gomes.



Os encarnados baseiam esta posição face aos comunicados veiculados pelos rivais após a partida realizada diante do Sp. Braga, um dos emblemas insatisfeitos.



Leia aqui todo o comunicado oficial:

"Face aos comunicados emitidos por Sporting Clube de Braga e Futebol Clube do Porto, na sequência do jogo ontem [domingo] disputado entre o clube minhoto e o Sport Lisboa e Benfica, e atendendo à gravidade das acusações e insinuações ali referidas, o Sport Lisboa e Benfica solicitou nesta tarde, com carácter de urgência, uma reunião ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF)."