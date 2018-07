Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Brasil e Bélgica discutem quartos de final esta sexta-feira

Este é o jogo 'cabeça de cartaz' do Mundial 2018, a acontecer a partir das 19h00.

Por João Pedro Óca | 11:10

O Brasil-Bélgica, que vai acontecer às 19h00 desta sexta-feira, é o jogo cabeça de cartaz dos quartos de final do Mundial 2018.



Olhando para o perfil das equipas, espera-se um duelo de alto nível. "O poder criativo da Bélgica é muito forte. Vai ser um grande jogo.



São duas equipas que primam por um futebol bonito, cada uma com suas características. A Bélgica tem valores individuais de qualidade e um grande treinador", disse Tite, selecionador do Brasil, que confirmou o regresso ao onze de Marcelo, lateral que falhou o jogo dos ‘oitavos’ por lesão. Fernandinho também será titular no lugar de Casemiro, que falha o encontro por castigo.



Os brasileiros são um dos principais favoritos à conquista do título mundial, mas terão pela frente o melhor ataque da prova, com 12 golos. "Em termos da qualidade dos jogadores, as equipas são muito semelhantes. A diferença é que o Brasil já sabe o que é ganhar o Mundial", disse Roberto Martinez, treinador da Bélgica.



O outro jogo do dia é o França-Uruguai (15h00). Didier Deschamps, selecionador francês, pede "paciência" à equipa para ultrapassar os uruguaios, que deixaram Portugal pelo caminho nos ‘oitavos’.



"São muito bem organizados na defesa, sofrem poucos golos", alertou o técnico. Já Óscar Tábarez, selecionador do Uruguai, não revelou se Cavani, que marcou dois golos a Portugal, recuperará da lesão muscular a tempo do jogo.