Bruno cancela entrevista após ameaças feitas a apresentador

Ex-líder leonino ia "apresentar um lado mais pessoal" no podcast Sporting 160 esta quarta-feira, mas cancelou presença.

14:01

Bruno de Carvalho ia "apresentar um lado mais pessoal e sportinguista", "sem qualquer filtro", esta quarta-feira no podcast Sporting 160, mas a entrevista foi cancelada porque, explica a candidatura do ex-líder leonino, o apresentador e os seus familiares foram ameaçados.A candidatura 'Leais ao Sporting' "lamenta quaisquer atitudes que configurem atropelos à liberdade de expressão e ao civismo entre sportinguistas e manifesta a sua solidariedade aos responsáveis pelo podcast Sporting160". Bruno de Carvalho, que partilhou o post da sua candidatura, considerou que é "uma vergonha este novo Sporting apoiado por 7 candidatos".Na página de Facebook do 'Sporting 160', citada pelo jornal Record , explica o que sucedeu e diz até que já apresentou queixa à polícia. "Ontem sofremos um duro golpe. A ameaça, ainda que psicológica, chegou a nós, à nossa família próxima, aos filhos, à liberdade de expressão que sempre pautámos, utilizámos e defendemos. Diria que neste primeiro momento perdemos uma batalha, o programa de quarta feira com BdC será adiado, porque o medo apoderou-se de mim e já hoje apresentei queixa na polícia."