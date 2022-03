Bruno Fernandes carimba passaporte da Seleção Nacional para o Qatar

Um bis de Bruno Fernandes permitiu a Portugal vencer a Macedónia do Norte, por 2-0, e garantir a presença no Qatar 2022, naquela que será a oitava participação nacional em Mundiais de futebol, a sexta consecutiva.Fernando Santos procedeu a três alterações face à equipa que bateu a Turquia (3-1), com as entradas de Pepe, Nuno Mendes e João Cancelo. Cedo se percebeu que Portugal iria jogar sem pressa e a apostar no erro do adversário. Após dois ameaços, um cruzamento de Nuno Mendes em que não apareceu ninguém e um cabeceamento de Bruno Fernandes por cima, Cristiano Ronaldo (14’) foi o protagonista da primeira ocasião de golo com um remate cruzado a sair rente ao poste.Os macedónios abdicaram de sair a jogar com bola, mas mostraram alguma qualidade no meio-campo, embora não tenham criado qualquer transtorno ao guarda-redes Diogo Costa.A seleção portuguesa tinha o ascendente no jogo e Diogo Jota ainda cabeceou com perigo, mas foi Bruno Fernandes quem inaugurou o marcador (32’). O médio do Manchester United intercetou um passe de Ristovski (foram companheiros no Sporting) e fez uma tabelinha com Cristiano Ronaldo antes de rematar para o fundo da baliza. O Dragão celebrava com as bandeiras portuguesas.O golo acabou por fazer os macedónios arriscarem um pouco mais e isso permitiu a existência de mais espaço entre as linhas defensivas que já tinham travado a campeã europeia, a Itália.Na etapa complementar, Portugal colocou gelo no jogo. A defesa esperou que os macedónios pressionassem para lançar ataques com critério.E o 2-0 começou com uma recuperação de bola de Pepe, mas a assistência foi de Diogo Jota, com um cruzamento a deixar a bola à mercê de Bruno Fernandes, que emendou para a baliza.A Macedónia do Norte acabou por revelar uma grande incapacidade de reação e acabou, como esperado, derrotada. A exibição da seleção de Fernando Santos não foi deslumbrante, mas o importante, que era a qualificação para o Mundial, foi cumprido. E, no final, o jogo deu para tudo, até para o selecionador lançar mais um estreante: Vitinha. O médio portista não estranhou o palco e até foi muito aplaudido.Fernando Santos soma já um Campeonato da Europa e uma Liga das Nações enquanto selecionador de Portugal. Com a presença no Mundial garantida, o técnico sonha com novo título. "Quero dar os parabéns aos meus jogadores pela atitude fantástica. Eu disse que esta equipa não era o que se pensava, que sabia jogar e provou isso", começou por dizer Fernando Santos, lembrando as críticas de que a equipa foi alvo após a derrota frente à Sérvia. "Tivemos um apoio fantástico do público. Foi uma vitória justa, não me lembro de nenhuma oportunidade deles. Já ganhei duas competições, sonho em ganhar uma terceira. Agora é ir atrás do sonho. Vamos com tempo preparar o Campeonato do Mundo", concluiu.O médio do Manchester United não tremeu no jogo decisivo e fez os dois golos da vitória. No primeiro recuperou uma bola e fez uma tabelinha com Ronaldo, e no segundo apareceu de rompante na área para emendar o cruzamento de Diogo Jota.A eliminação da Itália gerou expectativa para este jogo, mas a exibição da Macedónia do Norte, esta terça-feira no Dragão, demonstrou que o triunfo em Palermo foi mero acaso. Mostrou muito pouco. Diogo Costa foi um mero espectador.O critério largo na marcação (ou não) de algumas faltas pendeu para os dois lados. Ficam dúvidas num corte de Danilo dentro da área sobre Miovski. Antes Pepe desarmou sem qualquer falta Elmas, que ficou prostrado no chão.Em a preponderância que conquistou nas equipas por onde passou, Bruno Fernandes marcou os dois golos e foi dos que mais remou para ligar o jogo coletivo da seleção nacional.– Jogo muito tranquilo. Não fez uma defesa.– Dinâmico a defender e a atacar. Com ele é sempre para a frente e baliza.– Imperial pelo ar, intransponível pelo chão.– Mais um bom jogo, grandes desarmes - um foi o início da jogada que deu o 2-0.– Não teve tão interventivo como Cancelo. Bons e venenosos centros.– Jogo competente deste também ‘velhinho’ jogador. Sabe bem os terrenos que pisa.– Não tão influente como na quinta-feira, ainda assim esteve muito em jogo.– Não foi aquele Bernardo desequilibrador mas participou em várias jogadas infrutíferas.– Falha aos 14’ um golo que em outros tempos era certo. Assiste Bruno para o 1-0 e pouco mais.– Faz assistência para o 2-0 numa partida em que esteve longe da bola.– Lançado por Santos para segurar o meio-campo e o resultado.– Dois sprints com bola nos pés e nada.– Ia-se isolando mas caiu e pouco mais.– Entrou para ajudar a defender.Prémio da 1ª internacionalização no Dragão.