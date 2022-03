Portugal vence a Turquia e passa à próxima fase do apuramento para o Mundial 2022

Tudo isto é futebol, tudo isto é fado. Portugal não sabe ganhar sem sofrer. Na sua estranha forma de vida, a Seleção chegou ao intervalo com um 2-0, mas viu a Turquia falhar o empate num penálti para o céu. Do céu caiu também a vitória da Macedónia do Norte, que, convenhamos, com todo o respeito, é um adversário bem mais acessível do que a Itália, tendo em vista o Mundial.









E se tudo isto é fado, tudo isto até começa com um toque de samba. Nascido no Brasil para ser herói da nação que o acolheu, Otávio só não foi a maior surpresa do onze porque Santos escolheu Diogo Costa para a baliza. E rapidamente os dois dariam razão ao engenheiro. A entrada portuguesa é forte, de tração à frente e pressão alta. O lucro chegou aos 15’: primeiro remate de Bernardo Silva ao poste e Otávio, rápido, a aparecer para a recarga. 1-0.

Em vantagem, a equipa das quinas adormeceu e só não pagou caro porque os turcos não souberam aproveitar as primeiras ofertas da defesa lusa - valeu também Diogo Costa, aos 27’.









Leia também Nuno Mendes abre porta a reforços Já há um parágrafo que não se falava aqui em Otávio. Foi outra vez o médio portista a resolver os problemas, antes do intervalo. Cruzamento teleguiado para Diogo Jota, que cabeceia para o segundo do encontro. 2-0.





POSITIVO E NEGATIVO

Eles querem mesmo Qatar

Não nasceram em Portugal, mas sentem as quinas de alma e coração. Otávio foi a grande surpresa do onze e o destaque de todo o encontro. Um golo e uma assistência numa exibição de gala fechada pelo também luso-brasileiro Matheus Nunes.



Vivemos nesta ansiedade

Falamos aqui em fado, mas desta vez o destino até foi amigo, quando Yilmaz atirou para as nuvens o penálti em mais um erro da defesa portuguesa, completamente aos papéis durante vários momentos do jogo. Erros a não repetir na terça-feira.



ARBITRAGEM

VAR chamou para penálti

O penálti que Yilmaz falha é indiscutível. José Fonte falha a bola e pontapeia o adversário. O árbitro não viu, o VAR alertou, e bem. Algumas dúvidas num lance com Cristiano Ronaldo em que o defesa turco joga a bola com o braço dentro de área.



Adeptos invadem relvado após o jogo

Pelo menos três espectadores invadiram esta quinta-feira o relvado do Dragão, para tentarem confraternizar com os jogadores. Um deles conseguiu mesmo tirar uma selfie com João Félix e outro com Cristiano Ronaldo.



Otávio enche Dragão de olhos no Qatar

Diogo Costa – Uma das surpresas. Exibição segura, num jogo com alguns sustos.

Dalot – Começou desinibido a apoiar o ataque, mas falhou em algumas saídas de bola no processo defensivo.

Fonte – Dois bons cortes do veterano central. Fez penálti mas esteve a bom nível.

Danilo – Menos em jogo que o colega de posição. Ainda assim, numa posição diferente da habitual, cumpriu.

Guerreiro – Algumas desatenções e passes falhados. Melhorou no segundo tempo.

João Moutinho – Com uma ação mais defensiva, teve papel importante na transição. Uma única falha na bola perdida que resultou no 2-1.

Bernardo Silva – Um remate ao poste levou a bola a sobrar para Otávio fazer o primeiro.

Bruno Fernandes – Tentou desequilibrar com passes de rutura, mas acabou por ser pouco eficaz.

Diogo Jota – Falhou um golo de forma incrível, mas depois redimiu-se e num cabeceamento fulgurante fez o 2-0. No segundo tempo desperdiçou mais golos.

Ronaldo – Desceu várias para ir buscar jogo e numa dessas vezes conseguiu um toque de habilidade na saída ofensiva que deu o 2-0. Na hora de rematar mostrou pouco acerto. Atirou à barra já perto do final.

Otávio - Num estádio que bem conhece, o luso-brasileiro encantou. Golo, assistência e uma exibição de gala. Santos acertou em cheio.

William – Deu frescura ao meio-campo.

João Félix – Entrou mexido e teve duas enormes chances para marcar perto do final.

Nuno Mendes – Refrescou o lado esquerdo da defesa.

Matheus Nunes – Arrancada que acabou com o primeiro golo pela Seleção.

Rafael Leão – Deu velocidade e visão de jogo com a assistência para o 3-1.



