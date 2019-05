Bruno Lage: “Não há festa nem dos meus 43 anos”

"Pode haver um clima de festa lá fora, dizer que as coisas estão consolidadas, mas cá dentro não há festa, nem a dos meus 43 anos. Estamos apenas focados no nosso jogo."Foi desta forma que Bruno Lage resfriou a euforia em torno da partida deste domingo (20h00, SportTV1) do Benfica com o Rio Ave, em Vila do Conde, que poderá consagrar as águias como campeãs nacionais.O treinador do Benfica, que completa 43 anos hoje, está totalmente focado no jogo com os vila-condenses. Caso o FC Porto não vença hoje (17h30) o Nacional, o Benfica pode celebrar a conquista do título em caso de vitória. O empate bastará se os dragões perderem na ilha da Madeira.A tarefa do Benfica não se afigura fácil. É que foram os vila -condenses que deram a vantagem de dois pontos ao Benfica ao empatarem com o FC Porto (2-2). "É uma final e para a ganhar temos de estar no nosso melhor", disse Bruno Lage, tecendo elogios ao adversário, que classifica como uma equipa "com muito conteúdo", bem "orientada por Daniel Ramos" e que "nunca desiste"."É uma equipa que dá gosto de ver jogar. Vem de uma fase muito positiva. Pelo momento que atravessa, é uma equipa com muita qualidade. Tem três avançados e um homem que joga por trás deles, sendo que qualquer um pode criar situações de finalização, dois médios experientes e dois centrais fortes na construção", explicou.No entanto, o técnico dos encarnados está confiante num bom desempenho da sua equipa que passa pela vitória: "Foi tudo preparado dentro da normalidade: recuperar bem os jogadores, trabalhar aquilo que achamos fundamental para esta partida e, depois, as questões estratégicas para um adversário difícil que irá complicar ao máximo."A intransigência de Luís Filipe Vieira em vender Rúben Dias abaixo da cláusula de rescisão (60 milhões de euros) está a afastar o At. Madrid do lote de pretendentes, revelou ontem o jornal espanhol ‘AS’. O diário refere ainda que os colchoneros viraram-se para o rival FC Porto, do qual pretendem Felipe, Herrera e Alex Telles.Bruno Lage estreou-se como treinador da equipa principal do Benfica precisamente com o Rio Ave, em janeiro. O jogo nem começou de feição, pois as águias estiveram a perder por 0-2, mas uma reviravolta permitiu um triunfo por 4-2.O Benfica pode ultrapassar a marca dos 100 golos marcados do campeonato nacional. Neste momento tem 96, quando faltam dois jogos. Joga hoje com o Rio Ave e na próxima semana recebe o Santa ClaraA direção do Benfica fez um apelo aos adeptos do clube que vão estar hoje em Vila do Conde para que não utilizem material pirotécnico (tochas ou petardos) de forma a evitar castigos para o clube.