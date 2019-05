Bruno Lage empurra Benfica para o título de campeão

Mais de 78 por cento dos portugueses acreditam que o Benfica vai ser campeão nacional, segundo uma sondagem realizada pela Aximage para o, quando faltam duas jornadas para o final da Liga.Os números mostram que, desde a chegada de Bruno Lage ao comando técnico dos encarnados, a confiança num título do clube da Luz subiu em flecha.Em janeiro, quando substituiu Rui Vitória, o técnico benfiquista estava a sete pontos da liderança, que era do FC Porto. Na altura, no que diz respeito ao título, apenas 5,9% acreditava nas águias. Em cinco meses, esses números subiram, e muito, para os 78,8%.Pelo contrário, a percentagem de entrevistados que apostava num título dos dragões desceu vertiginosamente: dos 72,5%, no início de 2019, para os 11%, em maio.No que diz respeito ao favorito a conquistar o título, a troca entre os dois primeiros do campeonato aconteceu no início de março, quando os ‘bebés’ de Lage venceram o clássico do Dragão por 2-1. Desde essa altura, o Benfica passou a ser visto como o principal candidato.É entre os adeptos do clube da Luz que a percentagem de confiança num título do Benfica é maior (93,7%), sendo que apenas 1% aposta na vitória final da equipa treinada por Sérgio Conceição.Esta sondagem mostra ainda que a maioria dos adeptos do FC Porto já atirou a toalha ao chão: 60,4% acreditam que será o Benfica a fazer a festa no final do campeonato, quase o dobro dos adeptos que ainda acreditam no bicampeonato e na repetição da festa na Avenida dos Aliados.Por outro lado, entre os sportinguistas, já fora do título, 86,1% antecipam que será o Benfica a terminar no primeiro lugar do campeonato.Esta é a percentagem de adeptos de outros clubes (que não os três grandes) que apontam o Benfica como o próximo campeão. O FC Porto tem 12,5%.Rui Vitória deixou o comando técnico do Benfica no final da 15ª jornada da Liga, após derrota (2-0) em Portimão. As águias ficaram a sete pontos da frente.