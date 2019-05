Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luís Filipe Vieira acelera renovação de Rafa no Benfica

Presidente das águias quer manter o jogador por mais dois anos para lá de 2021.

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, está decidido a avançar rapidamente para a renovação de Rafa Silva, estendendo o vínculo atual, que termina em 2021, por mais dois anos. Ou seja, pretende que o atleta fique na Luz até 2023.



O líder dos encarnados já tinha manifestado esse desejo aos representantes do jogador de 25 anos, que mostraram total recetividade. As partes ficaram apenas a aguardar por um momento mais oportuno para colocar o preto no branco.



Rafa Silva tem sido um dos motores do Benfica de Bruno Lage, estando a realizar a sua melhor época desde a chegada à Luz em 2016/17. Neste momento contabiliza 19 golos em 42 jogos, o melhor registo da sua carreira.



A preponderância do médio-ala levou Luís Filipe Vieira a querer fechar rapidamente este dossiê, facto que deverá ocorrer até final desta época, segundo apurou o CM. Documentos tornados públicos na internet, em 2016/17, davam conta que Rafa ganha 164 mil por mês, verba que deverá subir com a assinatura de um novo vínculo.



Também a cláusula de rescisão, que atualmente é de 60 milhões de euros, deverá ser aumentada, passando para 100 milhões.



Rafa esteve em destaque no último jogo do Benfica, marcando os dois primeiros golos na goleada de 5-1 ao Portimonense, na Liga.



Lage persegue recorde

O Benfica chegou aos 96 golos na Liga e está a sete do recorde das águias num campeonato. Na temporada de 1963/64, nos tempos áureos de Eusébio, Torres e Simões (e com o húngaro Lajos Czeizler como treinador), a equipa das águias sagrou-se campeã com o registo de 103 golos marcados em 26 jornadas.



O recorde absoluto na Liga pertence ao Sporting, com 123 golos em 1946/47.



Desde que Lage assumiu o comando da equipa (2 de janeiro) o Benfica marcou 65 golos na Liga.