Vieira suspenso pelo Conselho de Disciplina após declarações sobre arbitragem

Presidente do Benfica criticou duramente o desempenho de Fábio Veríssimo como vídeo-árbitro.

17:44

Luís Filipe Vieira foi suspenso pelo Conselho de Disciplina da FPF pelas declarações sobre arbitragem após a derrota com o FC Porto nas meias-finais da Taça da Liga.



Na altura, o presidente do Benfica criticou duramente o desempenho de Fábio Veríssimo como vídeo-árbitro.



"O que se passou hoje é algo que nos deixa bastante preocupados. Debaixo desta nuvem de fumo, de emails, de Mala Ciao, quero dizer-vos que quando assistimos a um homem que está com televisões à frente, que é árbitro, que não consegue distinguir se é fora de jogou ou não, se há falta ou não no primeiro golo, esse homem não pode apitar mais!", disparou Vieira na altura.