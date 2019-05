Vieira e Bruno Lage usam Liga dos Campeões como 'alerta'

Luís Filipe Vieira e Bruno Lage utilizaram os vídeos das reviravoltas de Liverpool e Tottenham nas meias-finais da Liga dos Campeões para alertar o plantel do Benfica que é preciso total concentração até ao último minuto da Liga, apurou oO objetivo é manter os jogadores em estado de alerta máximo e demonstrar que tudo pode mudar nos últimos segundos do campeonato.Ou seja, há sempre o risco de falhar a reconquista, em cima da meta, apesar da vantagem de dois pontos para o rival, a duas jornadas do fim da Liga.A mensagem de foco absoluto até ao apito final é reforçada com as imagens da espetacular reviravolta do Liverpool, que venceu o Barcelona por 4-0, após ter perdido por 3-0 no jogo da 1ª mão das meias-finais da Liga dos Campeões; e da recuperação fantástica do Tottenham, que esteve a perder por 2-0 com o Ajax, mas deu a volta à eliminatória ao vencer por 3-2 nós últimos segundos, qualificando-se para a final de Madrid.O plantel do Benfica está avisado para o perigo das distrações e a ideia tem sido repetida vezes sem conta por Bruno Lage e também por Luís Filipe Vieira, que hoje já deve dormir no Seixal para estar junto da equipa antes do estágio para o jogo com o Rio Ave. O líder do clube e o treinador estão em sintonia no discurso.sabe que pedem aos futebolistas que "joguem à Benfica" e alertam ainda que "nada está ganho".A reconquista está à vista e pode ser uma realidade já este domingo, se o FC Porto não ganhar na Madeira ao Nacional e as águias vencerem em Vila do Conde.As reviravoltas das meias-finais da Champions e o pesadelo vivido com Jorge Jesus em 2013, o ano do ‘quase’ para o Benfica, aumentam o receio da SAD de falhar o título, mais uma vez em cima do apito final da época.Caio Lucas, já vinculado ao Benfica, voltou a representar o Al Ain (derrota por 2-0, frente ao Al Hilal). O avançado brasileiro de 25 anos tinha sido afastado dos treinos, mas foi reintegrado ao fim de quase um mês de paragem.Com apenas mais um mês de contrato com o Benfica, Samaris procura outras alternativas para o seu futuro. O clube mais recente interessado no médio helénico é o Dínamo de Moscovo, que está disposto a oferecer-lhe um contrato financeiro muito vantajoso.Manuel Campos assinou contrato profissional com o Benfica até 2022. O médio de 16 anos é neto do falecido Vítor Campos, histórico jogador da Académica, e filho de Rui Campos, também ex-jogador da Briosa. Conta com dez jogos pela equipa de juvenis.