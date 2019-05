Rafa Silva vai ganhar quatro milhões de euros por ano no Benfica

Rafa Silva vai continuar no Benfica até 2024, como ojá tinha avançado.A renovação está fechada e só falta assinar o novo contrato. Luís Filipe Vieira, no entanto, prefere adiar o momento para depois do jogo com o Santa Clara, da última jornada do campeonato, uma vez que exige concentração máxima na reconquista.O atual vínculo de Rafa termina em 2021, mas o interesse era mútuo para prolongar a ligação até 2024.As duas partes chegaram a um entendimento e a SAD decidiu recompensar o extremo, de 25 anos, pelo desempenho desta época, com um salário anual de 4 milhões de euros brutos - passa a ser um dos mais bem pagos do plantel.A cláusula de rescisão deve manter-se nos 60 milhões. O Benfica segura assim um dos jogadores mais cobiçados do plantel, principalmente por clubes ingleses, e que tem o estatuto de indiscutível desde que Bruno Lage rendeu Rui Vitória. Rafa está na terceira época na Luz.A melhor até agora, com 19 golos em 42 jogos. Nas anteriores fez apenas 5. É protagonista da transferência mais cara de sempre entre clubes portugueses: o Benfica pagou 16,4 milhões ao Sp. Braga.