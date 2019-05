Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arte de Rafa abre porta do 37.º título do Benfica

Tabata marcou primeiro, mas Rafa (2), Seferovic (2) e Jonas confirmaram a vitória.

Por Mário Figueiredo | 09:46

O Benfica goleou este sábado o Portimonense, por 5-1, mas o resultado não espelha as dificuldades da equipa encarnada, que chegou a estar a perder por 0-1. A fome de golos na primeira parte acabou por resultar num banquete rumo ao título de campeão nacional.



Os algarvios tiveram o mérito de lutar pela vitória desde o primeiro minuto. Não se encolheram nem se assustaram com o ambiente escaldante da Luz.



A história do jogo até podia ter sido mais simples, caso Seferovic, completamente isolado, não tivesse oferecido a bola ao guardião Ricardo Ferreira (9’).



O Portimonense desinibiu-se e Paulinho foi um quebra cabeças, numa equipa onde se destacava também Tabata. Odysseas teve de aplicar-se para evitar o pior para a sua baliza, com um punhado de intervenções decisivas com os pés.



Na etapa complementar, o atrevimento do Portimonense ganhou asas numa arrancada de Tabata, que, em velocidade, passou por Odysseas e fez o 1-0.



O Estádio da Luz gelou. Bruno Lage arriscou ao tirar Samaris e a fazer entrar Jonas. Só a vitória interessava. E é nesta fase que emergiu Rafa, que até tinha sido intermitente na primeira parte.



Cinco minutos foram suficientes para operar a reviravolta. Primeiro aproveitou um erro de Lucas para ganhar a bola e fazer um chapéu a Ricardo Ferreira (62’), depois a ganhar espaço na área e a rematar (66’) para o 2-1. Os algarvios esboçaram uma reação. Aproveitaram a saída de Samaris para explorar esses espaços. Lage percebeu e estancou com a entrada de Gedson.



A reviravolta foi um rude golpe nos algarvios. Baixaram de rendimento e o Benfica, impulsionado pelo público, acelerou. Apareceu então Seferovic que bisou (84’ e 88’). Já só dava Benfica, quando Jonas estabeleceu o resultado final (90+3’). Um triunfo que lança as águias rumo ao 37 (faltam dois jogos) e deixa o Sporting matematicamente de fora da luta pelo título.



ANÁLISE

Rafa imparável

O extremo do Benfica vive a sua melhor época de futebolista. Este sábado somou o 19º golo na temporada, bisando pela terceira vez (após D. Chaves e V. Setúbal). Na Liga tem 15 golos em 24 jogos.



Erro de Lucas

O Portimonense apareceu na Luz com a lição bem estudada. A coesão entre setores foi uma arma importante. No entanto, a falha de Lucas, no primeiro golo de Rafa, precipitou a derrocada da equipa.



Arbitragem sem casos

Artur Soares Dias teve uma arbitragem tranquila e sem casos num jogo bem disputado pelas duas equipas. Teve um critério largo nas faltas. Não deu amarelos. Bem ao mandar jogar num lance em que João Félix ficou a pedir penálti.



Rafa bisa e dá rumo ao... 37

o Odysseas – Duas grandes defesas com os pés evitaram golos. Boa saída dos postes. Nada podia fazer no golo.

o André Almeida – Melhor a atacar do que a defender. Duas assistências para os golos de Seferovic e Jonas.

o Jardel – Grande corte a um remate de Paulinho, mas passou por algumas dificuldades.

o Ferro – Seguro, eficaz e totalmente dentro das rotinas da equipa.

o Grimaldo – Ficou a marcar Tabata com os olhos. Melhorou e subiu de rendimento.

o Samaris – Deu maturidade ao miolo. Bom livre a obrigar Ricardo a grande defesa.

o Florentino – Nervoso. Muitas bolas perdidas e um atraso comprometedor para Odysseas. Melhorou.

o Pizzi – Foi o inconformado da equipa. Vários remates e uma assistência para golo.

o João Félix – Menos interventivo do que é habitual, mas com dois remates perigosos. Saiu exausto.

o Seferovic – Acabou com um jejum de três jogos. Marcou dois golos, mas tem um falhanço incrível aos 9’.

o Jonas – Estabeleceu o resultado final, após assistência de André Almeida. Marcou o golo 300 da sua carreira.

o Gedson – Trouxe consistência ao meio campo, numa altura que o Portimonense estava a reagir à desvantagem.

o Fejsa – Entrou para a ovação do público, que foi pedida por Bruno Lage.



Registo de Lage

O treinador do Benfica mantém um registo notável na Liga: 16 vitórias e 1 empate.



96 golos marcados

O Benfica chegou aos 96 golos na Liga. É o melhor registo desde a época 1971/73 (101).



Lágrimas de Almeida

André Almeida chegou às 11 assistências nesta época. No final do jogo chorou.



O que falta ao Benfica

Ao Benfica falta jogar com o Rio Ave (fora) e com o Santa Clara (em casa).