Conheça o onze do Benfica para o jogo frente ao Portimonense

Águias procuram cimentar liderança da Liga NOS.

16:50

O Benfica procura este sábado dar um passo importante rumo à conquista do título, defrontando pelas 18 horas o Portimonense, numa partida da jornada 32 da Liga NOS.



Atualmente com 2 pontos de avanço sobre os dragões, as águias procuram cimentar a liderança e também colocar pressão no FC Porto, que apenas joga pelas 20h30, numa partida na qual Bruno Lage aposta no seguinte onze.



Onze do Benfica: Odysseas; André Almeida, Jardel, Ferro e Grimaldo; Samaris, Florentino, Pizzi e Rafa; João Félix e Seferovic