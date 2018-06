Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruna Marquezine pede folgas para ver Neymar

Vilã da novela ‘Deus Salve o Rei’ quer estar ao lado do namorado na Rússia.

09:26

Bruna Marquezine, de 22 anos, pediu uns dias de folga prolongados à Globo para poder estar ao lado de Neymar no Mundial da Rússia, mas o pedido foi-lhe negado.



De acordo com a imprensa brasileira, a atriz não poderá acompanhar o namorado de 14 de junho a 15 de julho porque a novela ‘Deus Salve o Rei’, em que dá vida à vilã Catarina, está na reta final das gravações e a sua ausência iria implicar alterações no guião.



De qualquer forma, esta decisão poderá não ser definitiva, uma vez que a direção da novela está a tentar chegar a acordo com a atriz, para a poder libertar por um período de cinco dias. Certo é que Bruna está empolgada com o Mundial e até já partilhou um ‘story’ no Instagram a dizer: "Rússia, aí vamos nós".



Casal apaixonado

Mais apaixonados do que nunca, depois de um período de separação, o casal trabalhou pela primeira vez junto. Nas redes sociais mostraram cumplicidade em roupa interior.