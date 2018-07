Casillas mostra os seus "frangos" para defender Karius

Jogador dos dragões publica vídeo com os seus maiores erros para apoiar o guarda-redes do Liverpool.

Iker Casillas voltou esta terça-feira ao Twitter com nova publicação para apaziguar as críticas a Karius, o guarda-redes do Liverpool.



Desta vez o jogador dos 'dragões' partilhou um vídeo dos seus momentos menos bons, em diferentes momentos da sua carreira, para mostrar que todos os jogadores falham em algum momento da sua vida.





Detrás de cada uno de nosotros, hay una persona. Que levante la mano quien no haya fallado alguna vez. Aprender de nuestros errores nos hará más fuertes y aceptarlos más humanos. #yotambienfallo pic.twitter.com/jwLOdicfTh — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 24, 2018





Casillas acompanha a partilha com a seguinte legenda: "Por detrás de cada um de nós, há uma pessoa. Que levante a mão quem não tenha falhado alguma vez. Aprender com os nossos erros torna-nos mais fortes e aceita-los, mais humanos. #eutambémfalho".

O jogador espanhol saiu mais uma vez em defesa de Karius, guarda-redes do Liverpool, depois das sucessivas e duras críticas dos internautas, tal como já tinha apelado há dois dias atrás, na mesma rede social.