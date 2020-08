Cavani no Alentejo? Há uma proposta sem milhões, mas com torresmos e ar puro

Cavani tem estado na boca do Mundo por uma possível contratação por parte do Benfica, no entanto, esse não é o único clube interessado no uruguaio.

Numa publicação no Facebook o Eléctrico Futebol Clube, do Alentejo, garante que as condições que têm para oferecer ao jogador são irrecusáveis e acima de qualquer outro clube. Entre as várias ofertas salientam o privilégio de Cavani poder respirar o ar puro do Alentejo e até mesmo ter acesso a bar aberto... com sandes de Torresmos.

O clube alentejano tem para oferecer ao craque uruguaio:

- Sentir a #AlmaEléctrico

- Ter honra de vestir o nosso manto verde e branco;

- Respirar o ar puro do Alentejo, longe de multidões e com todas as normas de segurança garantidas;

- Bar aberto e uma sandes de torresmos, nos jogos em nossa casa;

- Oferta de um kit de caça e pesca para continuar a dar ao dedo na Albufeira de Montargil;

- Possibilidade de molhar o pezinho na Ribeira de Sor;

- Garantia de voos mais altos através da oferta do curso de piloto no Aeródromo de Ponte de Sor.

Como bónus de assinatura, o clube promete ainda duas viaturas, cortesia do patrocinador.