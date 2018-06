Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cidade onde Portugal vai jogar está a rebentar pelas costuras

Quartos esgotados e muita música junto ao hotel da Seleção portuguesa.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

Saransk está a rebentar pelas costuras. Com apenas 300 mil habitantes - Moscovo tem 12 milhões -, a cidade onde Portugal joga esta segunda-feira tem os hotéis completamente esgotados. Já há apartamentos, por sinal bem modestos, a chegar aos 800 euros por noite.



Reservada está já a unidade hoteleira da seleção nacional. Este sábado, chegaram os primeiros elementos da Federação que se terão já apercebido que o sossego pode não ser total. É que nas imediações há um palco com concertos de bandas e ranchos folclóricos durante praticamente todo o dia.



A festa este sábado foi especialmente ruidosa, já que se comemorava o final do ano letivo, com vários finalistas vestidos a rigor.



Ora, se muitos estudantes se deixavam fotografar, algumas jovens - de uma das etnias da região da Mordóvia - preferiam tapar as faces às câmaras e telemóveis.



À primeira vista, há bem mais iranianos - e iranianas, que podem ir ao futebol, ao contrário do que acontece no Irão - do que portugueses na cidade.