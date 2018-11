Enquanto Bruno de Carvalho era solto no Barreiro, o atual líder do clube descrevia no DIAP o terror que viveu em Alcochete.

Frederico Varandas, o atual presidente do Sporting, foi esta quinta-feira de manhã chamado ao DIAP de Lisboa, enquanto o seu antecessor, ainda sob detenção, ouvia o juiz no Tribunal do Barreiro afirmar que se verificam indícios de que praticou 57 crimes, entre os quais terrorismo, pela instigação do ataque a Alcochete. ...