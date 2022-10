Os últimos resultados fazem parte do passado. Acredito que à décima jornada ninguém é campeão, independentemente do resultado [do clássico]. Mas também sabemos que temos uma responsabilidade muito grande e que temos de ganhar o jogo”. Foi desta forma que Sérgio Conceição desmistificou esta quinta-feira os efeitos negativos nas contas finais para o título de uma eventual derrota no jogo de hoje, diante do Benfica, no Dragão.









