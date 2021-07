CMVM diz haver "fortes indícios" que 'Rei dos Frangos' já possua mais de 20% da SAD do Benfica

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) anunciou esta segunda-feira a suspensão da negociação das ações da SAD do Benfica.A instituição revelou que tem estado "a proceder a averiguações" para disponibilizar ao mercado "toda a informação relevante relativamente à governação e à estrutura acionista atual da Benfica SAD"."Das diligências efetuadas pela CMVM junto dos titulares de participações qualificadas conhecidas do mercado e de outros interessados, apurou-se a existência de contratos referentes à transmissão de ações cujas consequências em sede de imputação de direitos de voto não foram dadas a conhecer ao mercado. Emergem, assim, dúvidas quanto à transparência das referidas participações qualificadas e, em particular, quanto à atual definição da estrutura acionista da Benfica SAD", pode ler-se no comunicado.