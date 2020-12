Coates ganha prémio Stromp

Coates vai receber o Prémio Stromp, o galardão mais importante do universo do Sporting. O capitão da equipa de futebol foi eleito pela primeira vez.









O defesa-central uruguaio, de 30 anos, que cumpre a quinta temporada ao serviço dos leões, sucederá, assim, a Bruno Fernandes na categoria Futebolista do Ano. O hoje jogador do Manchester United foi galardoado em dois anos consecutivos, 2018 e 2019.

O outro distinguido da equipa dirigida por Rúben Amorim é Nuno Mendes. O lateral-esquerdo, de 18 anos, habitual titular no comandante da Liga, sucede a Tomás Silva na categoria Revelação de 2020. Tomás Silva, médio, está a disputar o Campeonato de Portugal em representação da equipa B leonina. Ainda no universo futebolístico, nota para a escolha de Youssef Ramalho Chermiti, avançado da formação, na categoria Academia.





Jorge Fonseca (judo) e Catarina Rodrigues (karaté) recebem o prémio Europeu. O judoca, campeão do Mundo na categoria -100 kg, é a quarta vez que é distinguido. Luís Magalhães (basquetebol) foi escolhido para Treinador do Ano.





O Grupo Stromp, formado por sócios do clube de Alvalade, reduziu a lista de premiados de 43 para 16 nesta 58ª edição. Em causa está a não realização de várias competições desportivas, como campeonatos do Mundo, da Europa e Jogos Olímpicos, que, por inerência, dão direito a distinções. Por força da pandemia de Covid-19, este ano não se realizará a habitual gala. No entanto, os galardoados já começaram a receber as distinções.





pormenores



Fontelas Gomes



O presidente do Conselho de Arbitragem, Fontelas Gomes, vai estar presente, segunda-feira, no seminário virtual, promovido pelo Sporting, para debater o futuro do videoárbitro.



Títulos nacionais



O Sporting entregou ao presidente da FPF, Fernando Gomes, um parecer com o objetivo de ver reconhecidos mais quatro títulos nacionais: os leões dizem ter 22 troféus e não apenas 18.



Pote, o melhor



Pote foi eleito o melhor jogador da Liga em novembro, repetindo a distinção de setembro e outubro. O sportinguista recebeu 48% dos votos e Galeno (Sp. Braga) foi o segundo, com 12%.