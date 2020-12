Nuno Mendes está apto para o jogo com o Farense

O Tribunal Arbitral do Desporto negou provimento a um recurso do Sporting e validou um castigo de 4 jogos à porta fechada e uma multa de 4 mil euros, aplicados pelo CD da FPF. A sanção deve-se a insultos homofóbicos proferidos em dois jogos de futsal em 2018, no Pavilhão João Rocha. O Sporting já informou que não vai recorrer do castigo.

Nuno Mendes está apto para o jogo de sábado com o Farense, depois da lesão no jogo com o Mafra (2-0, Taça de Portugal) não ter passado de um grande susto.O lateral-esquerdo, de 18 anos, entrou ao intervalo do jogo com os mafrenses, mas saiu pouco depois com queixas na anca, após um choque. Oapurou que o jovem sentiu uma dor aguda que demorou algum tempo a passar. Rúben Amorim não quis correr riscos e tirou Nuno Mendes do campo. Apesar do pouco tempo em ação, notabilizou-se com uma assistência para o golo de Sporar. É certo que o não treinou esta quarta-feira, mas apenas por precaução, pois já não sente dores e só pensa em jogar frente ao Farense para a Liga.O jogador esteve condicionado durante algum tempo depois de contrair uma lesão óssea no pé esquerdo ao serviço da seleção de sub-21.O lateral-esquerdo tem sido uma das figuras da equipa e uma das bandeiras da formação sportinguista. De tal ordem que o presidente leonino Frederico Varandas está a dar prioridade ao melhoramento do contrato do jovem, que tem duração até 2025 e uma cláusula de rescisão de 45 milhões. Uma verba que poderá não ser suficiente para afastar eventuais interessados no mercado de janeiro, nomeadamente os clubes ingleses (Liverpool, Manchester United), italianos (Juventus, Inter e Milan) e os espanhóis do Real Madrid.O sportinguista Pedro Gonçalves foi eleito o melhor médio da Liga no mês de novembro. O jogador leonino somou 44 por cento dos votos dos treinadores principais das equipas que disputam a competição. Eustáquio (P. Ferreira), com 18 por cento, e Sérgio Oliveira (FC Porto), com 13 por cento, contemplam o pódio dos mais votados. Nas três partidas disputadas em novembro, o médio dos leões somou seis golos e uma assistência, conquistando o prémio pelo terceiro mês consecutivo. Pote já tinha sido eleito nos meses de setembro e outubro.