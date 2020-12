Nuno Mendes já treina sem dores

Nuno Mendes já não tem dores e ontem já integrou o treino, embora sob vigilância médica, apurou o Correio da Manhã.



O lateral-esquerdo (18 anos) falhou o jogo com o Famalicão (empate a duas bolas) devido ao agravamento da contusão óssea do pé esquerdo. O jogador queixava-se de uma dor ligeira, mas incomodativa sempre que se tocava no local. Rúben Amorim optou por poupar o jovem em Famalicão, dando a titularidade ao veterano Antunes, de 33 anos.





Na sessão de ontem, Nuno Mendes foi integrado e já treinou sem qualquer limitação. No entanto, caberá agora ao técnico decidir se vai proteger o jovem no jogo com o P. Ferreira para a Taça de Portugal na próxima sexta-feira.Antunes cumpriu, mas o jogo com os pacenses está a gerar alguma preocupação face ao bom desempenho da formação de Pepa no campeonato. Além de só ter perdido (1-2) frente ao Benfica nos descontos, nos seis jogos anteriores somava cinco vitórias e um empate.Perante esta situação e face à vontade dos leões de não facilitarem na Taça de Portugal, depois de terem sido eliminados da Taça UEFA, ficam dúvidas sobre a utilização de Nuno Mendes. Contudo, é provável que Amorim proceda a várias alterações na equipa, a começar pela baliza, onde Maximiano deverá ser o titular, relegando Adán para o banco.

Jovane preocupa

Jovane está a gerar grande preocupação. É que o traumatismo na anca direita é mais grave do que parecia. Ontem, o jogador limitou-se a fazer tratamento e trabalho de ginásio.



Amorim chama jovens

Rúben Amorim chamou ontem dois jovens para integrarem os trabalhos da equipa principal. Foram eles o macedónio Dimitar Mitrovski, de 21 anos, e Tiago Santos, de 18 anos.



João Mário no podcast

João Mário foi o primeiro convidado do podcast do Sporting, designado como ‘ADN de Leão’. Joana Cruz é a apresentadora.



Juve Leo recebe equipa

A Juve Leo está a preparar uma receção à equipa leonina no jogo de sexta-feira com o Paços de Ferreira, em Alvalade, a contar para a Taça de Portugal.