Ausência de 'Pote' dá dor de cabeça ao Sporting

A ausência de Pote no jogo com o P. Ferreira, a realizar sexta-feira, no Estádio José Alvalade, e a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, é uma dor de cabeça para Rúben Amorim.O melhor marcador da Liga foi expulso, por acumulação de amarelos, sábado, na partida com o Famalicão (2-2), pelo que não poderá dar agora o contributo à equipa. Rúben Amorim não esconde que, para ele, não há insubstituíveis na formação leonina. Mas Pote tem sido o abono de família, liderando a lista dos marcadores do campeonato, com dez golos.Amorim já ficou privado do seu goleador em três circunstâncias. Curiosamente, Pote não defrontou os pacenses (vitória por 2-0 na 2ª jornada da Liga), a 27 de setembro, nem alinhou na partida com o Aberdeen (triunfo por 1-0 para a Liga Europa), no dia 24 do mesmo mês. No encontro da terceira ronda da Taça, que o Sporting ganhou (7-1 ao Sacavenense), o ex-jogador do Famalicão também não jogou.Tabata, que entrou em Famalicão, poderá ser a solução para ocupar a vaga de Pote. Mas Amorim tem outras hipóteses em cima da mesa. Tiago Tomás é uma delas. Para a equação entra também o nome de Jovane, mas a sua inclusão dependerá da recuperação de uma lesão que o afastou do jogo de sábado.O responsável pela Comunicação leonina, Miguel Braga, recorreu ontem a imagens do Belenenses SAD-Sp. Braga (2-1) para dizer que o árbitro do Famalicão-Sporting devia ter mandado repetir o penálti falhado por Nuno Santos por invasão da área antes da cobrança do castigo máximo. "Luís Godinho erra", ao passo que Hélder Malheiro, no Jamor, "acerta ao ordenar a repetição do penálti [a favor dos bracarenses]. Descubra as diferenças", escreveu Miguel Braga.A Associação Portuguesa de Árbitros (APAF) está desagradada com as críticas aos árbitros, nomeadamente por parte do Sporting, relativamente à atuação de Luís Godinho em Famalicão. A APAF repudia a linguagem e já apresentou queixa no Conselho de Disciplina.