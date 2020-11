O Leicester sonha com Nuno Mendes, lateral-esquerdo do Sporting. Os ingleses, sabe o Correio da Manhã, já tentaram saber pormenores sobre a relação contratual do jovem com o clube de Alvalade.









O clube inglês fez, nos últimos dias, uma abordagem no sentido de apurar qual é a cláusula de rescisão daquele que é considerado o futebolista com maior futuro no atual plantel leonino. O contacto por Nuno Mendes não foi feito através do empresário do jogador, Miguel Pinho, mas, sim, junto de um conhecedor profundo do futebol português, em particular do Sporting.

Os britânicos, neste momento, já sabem que os leões procuram subir a cláusula de rescisão do jogador, com quem assinaram contrato em junho até 2025. A cláusula é de 45 milhões, mas o clube de Alvalade pretende aumentá-la para 70 milhões. A alteração implicará, naturalmente, uma melhoria salarial, mas, como o CM noticiou, as partes ainda não se sentaram à mesa para negociar um novo vínculo.





pormenores



Plata filma infetados



O avançado Gonzalo Plata, que está ao serviço da seleção do Equador, filmou, em direto nas redes sociais, três colegas de equipa infetados com Covid-19. O caso gerou uma onda de críticas.



Porro encantado



O defesa, que está ao serviço dos sub-21 de Espanha, confessou-se encantado com o Sporting. Na entrevista à agência EFE elogia Rúben Amorim, que “trabalha muito” e os companheiros ‘Pote’ e Coates.