Conheça o calendário das próximas duas jornadas: ronda 14 traz um domingo 'escaldante'

Benfica, Sporting e FC Porto jogam a 23 de dezembro.

19:27

O encontro entre o Santa Clara e o campeão FC Porto, da 13.ª jornada da Liga NOS, realiza-se em 15 de dezembro, um sábado, um dia antes dos embates de Sporting e Benfica.



Os dragões visitam o Santa Clara a 15 de dezembro, às 20h30, enquanto, no dia seguinte, decorre a visita do Benfica ao Marítimo (17h30) e a receção do Sporting ao Nacional (20h00).



A ronda principia a 14 de dezembro, uma sexta-feira, com os desafios Portimonense-Vitória de Setúbal (19h00) e Sporting de Braga-Feirense (21h15).



Uma semana depois, os atuais seis primeiros classificados jogam a 23 de dezembro, um domingo, destacando-se o Benfica-Sporting de Braga, com início às 17h30. Horas antes (15h00), o FC Porto recebe o Rio Ave e mais tarde o Sporting visita o Vitória de Guimarães (20h00).



Programa da 13.ª jornada:



- Sexta-feira, 14 dez:



Portimonense - Vitória de Setúbal, 19h00 (SportTV).



Sporting de Braga - Feirense, 21h15 (SportTV).



- Sábado, 15 dez:



Boavista - Tondela, 15h30 (SportTV).



Desportivo de Chaves - Moreirense, 15h30 (SportTV).



Desportivo das Aves - Vitória de Guimarães, 18h00 (SportTV).



Santa Clara - FC Porto, 20h30 (SportTV).



- Domingo, 16 dez:



Rio Ave - Belenenses, 15h00 (SportTV).



Marítimo - Benfica, 17h30 (SportTV).



Sporting - Nacional, 20h00 (SportTV).





Programa da 14.ª jornada:



- Sábado, 22 dez:



Feirense - Portimonense, 15h30 (SportTV).



Tondela - Marítimo, 15h30 (SportTV).



Vitória de Setúbal - Santa Clara, 15h30 (SportTV).



Belenenses - Desportivo das Aves, 18h00 (SportTV).



Moreirense - Boavista, 20h30 (SportTV).



- Domingo, 23 dez:



FC Porto - Rio Ave, 15h00 (SportTV).



Nacional - Desportivo de Chaves, 15h00 (SportTV).



Benfica - Sporting de Braga, 17h30 (BenficaTV).



Vitória de Guimarães - Sporting, 20h00 (SportTV).