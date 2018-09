Equipas defrontam-se a partir das 20 horas.

19:02

Já são conhecidos os onzes iniciais do FC Porto e do Schalke para a partida desta terça-feira a contar para a Liga dos Campeões. As duas equipas defrontam-se na Alemanha a partir das 20 horas.

Farhmann, Sané, Naldo e Nastasic; Caligiuri, McKennie, Serdar, Bentaleb e Schopf; Embolo e Uth.