Conheça o onze do FC Porto para a partida frente ao Lokomotiv

Herrera titular na partida a contar para a Liga dos Campeões.

Já são conhecidos os onzes iniciais do FC Porto e do Lokomotiv para a partida desta terça-feira a contar para a Liga dos Campeões.



No FC Porto, Herrera é titular enquanto na equipa russa há dois portugueses de início: Manuel Fernandes e Eder.



Onze do FC Porto: Casillas; Maxi, Felipe, Militão e Alex Telles; Danilo, Herrera e Óliver; Corona, Marega e Brahimi



Onze do Lokomotiv: Guilherme; Ignatyev, Corluka, Howedes, Idowu; Denisov e Krychowiak; Aleksei Miranchuk, Anton Miranchuk, Manuel Fernandes e Eder