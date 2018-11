Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto à caça de dinheiro e glória na Liga dos Campeões

Dragões recebem Lokomotiv de Moscovo com os olhos no prémio mas também nos oitavos de final.

Por Paulo Jorge Duarte | 01:30

Encaixar 2,7 milhões de euros e dar um passo de gigante rumo aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Este é o grande objetivo do FC Porto esta terça-feira no Dragão, diante do Lokomotiv Moscovo, na quarta jornada do Grupo D.



"Não vamos abdicar da nossa identidade, não vamos esperar pelo que o adversário vai fazer e a partir daí reagir, isso nunca. Vamos ser iguais a nós próprios, podemos alterar posicionamentos, um jogador ou outro, mas tudo faz parte de uma estratégia para vencer" disse Sérgio Conceição, na antevisão da partida. "Há quem lhe interesse dizer que o grupo não é forte, mas isso não é verdade. É um grupo forte, há três equipas separadas por três pontos mas ainda não perdemos e isso diz bem do equilíbrio", relembrou.



O FC Porto venceu por 3-1 na jornada anterior, em casa deste mesmo adversário. O treinador azul-e-branco quer evitar excessos de confiança. "Vamos ter mais dificuldades neste jogo do que tivemos na Rússia. No entanto, não é isso que nos vai impedir de entrar na partida para conquistar os três pontos", afirmou Sérgio Conceição. "Parece-me que o Lokomotiv vai apresentar algumas alterações e será uma equipa diferente para melhor" afirmou o treinador.



Hector Herrera não renovou e está de saída do FC Porto, mas Conceição elogia o médio mexicano. "Ninguém pergunta pelo Herrera e até acho estranho. O Herrera está em fim de contrato mas está de corpo e alma connosco. Tem jogado condicionado, sempre que é chamado tem dado tudo o que pode e não pode para ajudar a equipa", confidenciou o técnico portista.



Líder do campeonato e do Grupo D da Liga dos Campeões, o FC Porto atravessa um bom momento de forma. "Trabalhamos de uma maneira forte, somos exigentes mas o mais importante é a seriedade como trabalhamos e o espírito de equipa. Temos de estar ao mais alto nível para podermos evoluir", disse Conceição, aproveitando para elogiar Óliver: "Melhorou em vários aspetos."



Corona só quer ajudar

Jesús Corona tem jogado a defesa-direito quando o FC Porto necessita de atacar. O mexicano referiu que só quer ajudar. "Não fico chateado. Todos temos de estar aqui para a equipa, se tiver de jogar a central, jogo", mencionou.



Pinto da Costa lança farpa a Vieira

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, respondeu aos desejos de Luís Filipe Vieira.



"Não vou fazer promessas, como nunca fiz. Vamos antes trabalhar juntos para chegar à meta antes dos outros, porque há quem prometa títulos de campeão europeu e há quem os conquiste de facto", escreveu o líder portista na revista ‘Dragões’.