Pinto da Costa 'pica' Vieira: "Há quem prometa títulos europeus e há quem os conquiste"

Presidente do FC Porto recorda declaração recente do homólogo do Benfica.

21:59

A 'Página do Presidente', que Pinto da Costa assina todos os meses na revista Dragões, voltou a ser palco de críticas desta vez dirigidas a Luís Filipe Vieira.



"Não vou fazer promessas, como nunca fiz, vamos antes trabalhar juntos para chegar à meta antes dos outros, porque há quem prometa títulos de campeão europeu e há quem os conquiste de facto", frisou o líder portista fazendo alusão à recente declaração do seu homólogo encarnado.



Antes, o líder dos azuis e brancos reafirmou a confiança no plantel.



"Todos os anos se repete a mesma lengalenga. A verdade é que o FC Porto lá vai fazendo o seu caminho, na luta em todas as frentes nacionais e cada vez mais como a única equipa com verdadeira dimensão internacional. Não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas sabemos que temos um plantel que nos garante que vamos competir pelos nossos objetivos", concluiu Pinto da Costa.