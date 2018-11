Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pinto da Costa chamado a depor sobre o caso dos emails

Presidente e administradores da SAD do FC Porto vão ser ouvidos depois da queixa do Benfica.

Por Filipe António Ferreira | 09:17

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, e os administradores da SAD Adelino Caldeira, Fernando Gomes, e Reinaldo Teles, vão ser ouvidos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa no âmbito do caso dos mails.



Os responsáveis portistas vão assim prestar declarações na sequência de uma queixa feita pelo Benfica contra o furto de várias caixas de correio eletrónico, cujo conteúdo tem sido revelado na internet, tendo começado essa divulgação no Porto Canal, revelou ontem a revista ‘Sábado’ no seu site.



As audições devem acontecer já na próxima semana. Até ao momento e depois da queixa do Benfica, apenas o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, foi constituído arguido. Fica por saber se os administradores da SAD serão constituídos arguidos ou se serão ouvidos apenas na condição de testemunhas.



No caso dos mails, que investiga alegados atos de corrupção e que foi denunciado pelo FC Porto, é arguido Paulo Gonçalves, o ex-assessor jurídico da SAD benfiquista. Nos mails são mencionados, entre outros, vários elementos com ligações ao Benfica entre os quais Pedro Guerra, Adão Mendes e Nuno Cabral.



Este processo acabou por desencadear um outro, conhecido como E-Toupeira. Paulo Gonçalves, acusado de 79 crimes, terá utilizado informações de funcionários judiciais para obter informação sobre o estado do processo dos mails e poder preparar a defesa das águias.



A SAD do Benfica também foi constituída arguida.



PORMENORES

Notificações

Francisco J. Marques confirmou que os dirigentes receberam as notificações. Não quis no entanto confirmar se tanto os presidente como os administradores serão ouvidos na próxima semana.



Abril de 2017

Os mails do Benfica começaram a ser divulgados no Porto Canal no dia 11 de abril de 2017. O primeiro foi sobre uma alegada ajuda do clube aos grupos de apoio não legalizados.



Decisão judicial

Em fevereiro, o Tribunal da Relação do Porto deu razão ao Benfica pelo que o FC Porto fica proibido de revelar os mails do clube da Luz. Se o fizerem pagam 200 mil euros por cada divulgação.