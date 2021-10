Contas do FC Porto deixam CMVM em alerta

As “reservas” do auditor externo do FC Porto quanto às contas relativas à época 2020/21 deixaram a CMVM em alerta, apurou o CM.Está em causa uma troca de jovens jogadores com o V. Guimarães que permitiu aos dragões declarar uma mais-valia de 14,1 milhões de euros. “Não obtivemos a evidência de auditoria suficiente que nos permita concluir sobre a adequada valorização destas transações e consequente impacto nas demonstrações financeiras”, escreveu a Ernst&Young no parecer emitido como “bases” da “opinião com reservas”.